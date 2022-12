Mannheim. Geht der SC Pfingstberg/ Hochstätt als Spitzenreiter oder als Zweiter der Fußball-Kreisklasse A 1 in die Winterpause? Es klingt fast schon nach einem Luxusproblem, das an der Mallauer Straße herrscht – doch schenkt man SCPH-Trainer Miguel de Mingo Glauben, dann ist es mit Blick auf die Moral doch von überaus großer Bedeutung, ob man die Hinrunde als Jäger oder Gejagter abschließt.

„Es ist jetzt schon mehr Druck zu spüren. Die Gegner sind Woche für Woche hochmotiviert, den Tabellenführer zu schlagen“, hat De Mingo festgestellt, macht aber auch unmissverständlich deutlich: „Wir sind gerne da oben und wollen da so lange wie möglich bleiben.“

Ihr kleines Tief, das neben der Niederlage beim SV 98/07 Seckenheim (1:2) auch ein Remis beim Aufsteiger MFC 08 Lindenhof II (3:3) verursachte, glauben die Pfingstberger überwunden zu haben. „Mit dem 8:0 gegen Türkspor Mannheim II und dem 6:1 bei Ketsch II hat die Mannschaft die richtige Reaktion gezeigt und Selbstvertrauen getankt“, erklärt De Mingo. Nun gelte es, diese breite Brust auch in die kommende Partie gegen den SV Rohrhof, einem der härtesten Verfolger, mitzunehmen.

Spanisches Duell an der Seitenlinie

Es ist das Duell zweier spanischer Trainer, die sich beide respektieren und auch gut verstehen. „Außerdem sind wir beide Real-Madrid-Fans“, kann De Mingo sogar mit einer weiteren Gemeinsamkeit aufwarten.

Diese Parallelen werden aber am Sonntag zumindest für 90 Minuten ausgeblendet. Der SC Pfingstberg/ Hochstätt will einen Konkurrenten abschütteln, weiß aber um die Schwere der Aufgabe. „Beim 4:0 im Hinspiel hatten wir einen Sahnetag, und Rohrhof war ersatzgeschwächt. Sie haben jetzt einen ausgeglichenen Kader und wir sind gewarnt“, so De Mingo.