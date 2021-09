„Sind erst bei 60 Prozent des Potenzials“

Mannheim. Drei Spiele, sieben Punkte. Der Start des Fußball-Verbandsligisten VfR Mannheim in die neue Spielzeit verlief ordentlich – trotz des Schocks eines Coronavirus-Ausbruchs im Team kurz vor Saisonbeginn. Torwart Marcel Lentz sieht allerdings noch viel Luft nach oben bei seinem Team.

Am Dienstagabend hat Ihre Mannschaft zu Hause das Nachholspiel gegen den FC Olympia Kirrlach mit 2:0 gewonnen. Die Stimmung müsste beim VfR derzeit sehr gut sein, oder?

Marcel Lentz gehört seit 2017 zu den Schlussleuten des VfR Mannheim und ist die aktuelle Nummer eins. © Berno Nix

Marcel Lentz: Ja, bei uns herrscht gute Laune im Team. Wir haben sieben Punkte aus den ersten drei Partien eingefahren, unsere beiden ersten Heimspiele gewonnen. Gegen Olympia Kirrlach sind wir defensiv gut gestanden, haben ordentlich nach vorne gespielt. Das ist schon einmal ein guter Start.

In den vergangenen Spielzeiten reichte es für die Rasenspieler nur zu Mittelmaß. Spielt Ihr VfR in dieser Runde endlich wieder ganz oben mit?

Lentz: Das ist jedenfalls unser Anspruch. Wir wollen im oberen Tabellenbereich mitspielen. Aber die Saison ist noch jung. Dennoch: der Start lässt sich gut an.

Und das trotz der Coronafälle im Team kurz vor dem ersten Saisonspiel …

Lentz: Ja, das war natürlich ein Schock für uns alle so direkt vor dem Start der Spielzeit. Die ersten Jungs sind ja dann auch erst sechs Tage vor dem Spiel gegen Friedrichstal aus der Quarantäne gekommen. Einige hatten dann drei Trainingseinheiten, andere gerade mal zwei. Wir hatten zuvor eine gute Vorbereitung. Aber die zwei Wochen, in der mit Fußball nichts mehr ging, haben uns natürlich schon etwas zurückgeworfen. Gerade die Spieler, die es richtig erwischt hat, sind noch lange nicht bei 100 Prozent. Doch auch die anderen, die in Quarantäne waren, haben zu knabbern. Ich denke, dass die Mannschaft vor diesem Hintergrund momentan erst einmal bei 60 Prozent ihres eigentlichen Leistungspotenzials steht.

Alle erkrankten Spieler sind gesund und wieder im Training?

Lentz: Ja, mittlerweile sind alle betroffenen Akteure wieder im Mannschaftstraining.

Ali Ibrahimaj war der letzte Neuzugang Ihrer Mannschaft, und hat nun schon fünf der bisherigen sechs Tore des VfR geschossen. Was ist er für ein Typ?

Lentz: Ali Ibrahimaj ist ein super Fußballer und er wirft sich immer voll rein. Er ist ein echtes Vorbild auf dem Platz. Er gibt der Mannschaft immer wieder Impulse. Dass er gekommen ist, ist absolut positiv. Er hat überragende Qualitäten, vorne hat er dann auch im Abschluss die Nerven, die Bälle im gegnerischen Tor zu versenken. Er ist auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Verstärkung für uns.

Wie beurteilen Sie die Arbeit des neuen Coaches Ralf Schmitt?

Lentz: Man sieht immer mehr seine Handschrift. Die Mannschaft verinnerlicht immer mehr das System, das er spielen lässt.

Am Samstag steht das Heimspiel gegen den SV Spielberg an. Das Spiel wurde auf 19 Uhr verlegt. Spielberg ist Tabellen-zweiter und ungeschlagen. Hätten Sie das so erwartet?

Lentz: Irgendwie schon. Dass der ATSV Mutschelbach und Spielberg beide mit zwölf Punkten nach vier Spielen vorne sind und auch Fortuna Heddesheim neun Punkte holt, kommt jetzt nicht überraschend. Diese Teams hatte man vorne erwartet.

Was sind Spielbergs Stärken?

Lentz: Das ist eine kompakte Mannschaft, die mit Fabian Geckle einen Stürmer hat, der vorne jetzt schon stolze sechs Mal getroffen hat. Dazu kommen mit Fabian und Marvin Gondorf noch zwei weitere starke Spieler, die beim SV zuletzt gut in Form waren. Aber dennoch: Wir haben auch gegen Spielberg eine Chance und müssen uns sicher nicht verstecken.