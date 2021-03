Ludwigshafen. Die Eulen Ludwigshafen bleiben in der Handball-Bundesliga weiter auf einem Abstiegsplatz. Am Sonntagnachmittag verloren die Pfälzer in der heimischen Friedrich-Ebert-Halle gegen die MT Melsungen mit 27:30 (11:14). Damit bleibt das Team von Trainer Benjamin Matschke Vorletzter und hat nun schon vier Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.

Pascal Bührer hatte gegen die Nordhessen die Aufgabe, die Offensive der Eulen zu leiten. Der etatmäßige Spielmacher Dominik Mappes fiel auch gegen Melsungen wieder wegen einer Schulterverletzung aus. Bei der knappen Heimniederlage vor einer Woche gegen den TBV Lemgo-Lippe hatte Bührer als Regisseur begonnen, wurde dann aber durch den jungen Max Neuhaus ersetzt. Gegen Melsungen baute Matschke aber wieder auf den 25-Jährigen – und der lieferte. Letztlich reichte es für Bührer und die Eulen aber wieder nicht zum Sieg.

Max Neuhaus beim Strafwurf gegen MT-Keeper Silvio Heinevetter. © Pix

Das hatte nicht zuletzt mit dem Melsunger Schlussmann Silvio Heinevetter zu tun, der in den wichtigen Situation voll da war und die entscheidenden Würfe parierte. Der MT-Keeper kam am Ende auf zehn Paraden und auch Pascal Bührer zollte dem gegnerischen Torwart Respekt. „Silvio hat mich richtig aufgeregt“, schmunzelte Bührer und betonte: „Wir haben es ja eigentlich gut gemacht, uns die Chancen vorne herausgespielt. Aber wir hatten nicht viel Wurfglück. Und ,Heine’ war auch der Grund dafür, dass es nicht ganz zum Erfolg gereicht hat.“

Schlüsselspiel gegen Coburg

Heinevetter wehrte bereits in der ersten Hälfte 50 Prozent der Würfe auf seinen Kasten ab. Gegen Ende des ersten Durchgangs setzte sich Melsungen erstmals ab. Im zweiten Durchgang operierten die Eulen dann mit dem siebten Feldspieler und bereiteten den Nordhessen damit Probleme. Rückraumspieler Hendrik Wagner brachte die Eulen wieder auf 17:18 (38.) heran. Doch in der Folge parierte Heinevetter wieder ganz stark. Melsungen zog auf 17:21 (42.) weg. In der Schlussphase drehte bei Melsungen dann auch noch der ehemalige Ludwigshafener Stefan Salger auf. Der 2,07-Meter-Hüne erzielte wichtige Tore. Maximilian Haider verkürzte für die Eulen noch einmal auf 27:29 (59.), mehr war aber nicht mehr drin für die Pfälzer. Für die Eulen steht nun am Samstagabend, 3. April, das Schlüsselspiel zu Hause gegen den HSC Coburg 2000 an. „Es ist ein unfassbar wichtiges Spiel für uns“, sagte Bührer, der betonte: „Wir müssen dann wieder unsere Tugenden an den Tag legen.“

Eulen: Tomovoski – Neuhaus (6/5), Haider (6), Falk (4), Bührer (3), Wagner (3), Dietrich (2), Scholz (1), Remmlinger (1), Valiullin (1).