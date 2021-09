Siegel holt Doppel-Gold

Bauntal. Bei den ersten deutschen Senioren-Freiluft-Meisterschaften seit Sommer 2019 holten drei Leichtathletinnen und drei Leichtathleten aus Mannheim vier Titel, dazu einmal Silber und dreimal Bronze.Wegen mangelnder Qualifikationsmöglichkeiten waren die Startfelder in Baunatal kleiner als in vorpandemischen Zeiten, doch die Asse aus Mannheim waren zum richtige Zeitpunkt topfit.

So sicherte sich Helga Ulrich – die einzige Vertreterin der DJK Käfertal-Waldhof – in der Klasse W 60 nicht nur Gold über 200 m (31,10 sec), sondern auch Rang drei auf der halben Distanz (15,24 sec).Im Quintett der MTG erneuerte Bettina Schardt (W 45) ihr Gold-Abonnement im Hammerwerfen (39,18 m). Dreimal ging Ellen Weller (W 55) an den Start, mit der Kugel (11,25) und mit dem Hammer (38,65 m) holte sie Bronze, im Speerwurf wurde sie Sechste.

Über gleich zwei Titel jubelte Daniel Siegel (M 35). Die 110 m Hürden meisterte er in 15,50 sec, den Weitsprung mit 6,59 m. Björn Maier (M 45) ergänzte die Medaillen-Ausbeute mit Hürden-Silber (18,17 sec). Als Vierter verpasste Volkmar Herrmann (M 65) im Hochsprung das Treppchen nur knapp (1,40 m), im Dreisprung wurde er Sechster (7,83 Meter). sd