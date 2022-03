Mannheim. Nach über 250 Spielen in der ersten Eishockey-Bundesliga der Frauen und 15 Spielzeiten im Oberhaus bestritt Yvonne Vorlicek am 6. März ihr letztes Spiel. Mit 2:3 verloren die Mad Dogs Mannheim nach Verlängerung gegen den EDCD Memmingen. Der ERC Ingolstadt feierte kurz darauf den ersten Meistertitel im Frauen-Eishockey.

Mit Wehmut blickt Vorlicek auf ihre letzte Bundesligasaison zurück: „Wenn man sich überlegt, dass wir in der regulären Saison gegen den ERC Ingolstadt drei von vier Spielen gewonnen haben, dann kommt in einem schon der Gedanke auf, das hätten vielleicht auch wir sein können. Die Play-off-Serien waren ja unglaublich eng, unsere Halbfinalserie gegen Memmingen ging in drei Spielen in die Verlängerung und einmal davon sogar bis ins Penaltyschießen“, sagt die 36-Jährige. Die Saison 2021/22 war für die Erstligadamen der Mad Dogs Mannheim die bisher beste Spielzeit ihrer Geschichte. Erstmals ein Platz unter den Top vier und Einzug in die Play-offs – damit erfüllte sich auch ein großer Traum von Yvonne Vorlicek.

Seit der Saison 2005/06 läuft die Tochter des ehemaligen MERC-Spielers Elias Vorlicek für die Damen der Mad Dogs Mannheim in der Bundesliga auf, die damals noch als Kurpfalz Ladies firmierten. „Zwischen 2011 und 2015 waren dann ja mal vier Jahre Pause, als es in Mannheim kein Frauenbundesliga-Eishockey gab“, sagt Vorlicek.

Kapitänsamt wanderte weiter

„Ohne sie würden wir heute nicht da stehen wo wir sind. Das hat bei ihr nicht nur mit dem Sportlichen zu tun, sondern mehr mit ihrer Persönlichkeit. Sie hat das Team mitgeprägt und geformt, vor allem mit ihrer Leidenschaft für Eishockey. Sie ist eine Größe im Team geworden, die das junge Team mitgeführt hat“, sagt Mad Dogs Damen-Headcoach Randall Karsten über die langjährige Kapitänin. Die Saison 2021/22 war dabei für Vorlicek keine einfache, denn sie musste mit Veränderungen umgehen. So wanderte das Kapitänsamt weiter zur jüngeren Tara Schmitz und Vorlicek fand sich in der vierten Reihe wieder. „Wenn du es solange gewohnt bist, voranzugehen, dann ist es schon schwierig mit dieser Situation umzugehen. Ich hatte ja schon seit drei Jahren überlegt, in der Bundesliga aufzuhören, aber wenn ich es vor dieser Saison getan hätte, hätte es doch so ausgesehen, dass ich das nur mache, weil sich meine Rolle verändert hat und das wollte ich nicht.“

Vorlicek wurde am 16. April 1985 in Mannheim geboren und hat den größten Teil ihrer Jugendzeit in Kanada verbracht. Ohne Eishockey geht es bei ihr nicht. „Ich kann mir vorstellen, Kinder zu trainieren, außerdem werde ich mich unserer zweiten Mannschaft anschließen. Da spielen mit Vanessa Anselm, Tatjana Ullrich, Samina Ruhig und Alexandra Kuhn Spielerinnen mit, mit denen ich schon zusammen in der Bundesliga gespielt habe.“

Die Mad Dogs 1b haben kürzlich die Saison der 2. Liga Süd als Süddeutscher Meister abgeschlossen und hätten damit theoretisch um den Bundesligaaufstieg spielen dürfen, was allerdings nicht geht, da die „1b“ nicht aufstiegsberechtigt ist.

