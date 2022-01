Sharks in Schlagweite

Viernheim. Die Oberliga-Basketballer der BG Viernheim/Weinheim bleiben in der Gruppe B Tabellenführer USC Heidelberg auf den Fersen. Die Sharks gewannen ihr Heimspiel gegen den Heidelberger TV nach stockendem Start noch sehr souverän mit 77:59 (40:33).

Nach dem ersten Viertel lagen die BG-Akteure, die in der Woche zuvor ihr erstes Spiel des Jahres 2022 zu Hause gegen den USC Freiburg mit 63:64 verloren hatten, noch mit 17:20 (10.) zurück. Bis zur Pause hatten die Sharks aber eine bessere Trefferquote. Auch in der Defensive verteidigten die Viernheimer bissiger. Daniel Lohrke (15 Punkte) und Lukas Kreutzer (13) waren die Anführer der BG, die bis zur Halbzeit auf 40:33 davon zog.

Im dritten Viertel baute die BG den Vorsprung auf 61:47 (30.) aus. Eine Heidelberger Aufholjagd im Schlussviertel blieb aus. Neben Lohrke und Kreutzer punkteten bei den Sharks noch Dogukan Ceneli und Konstantin Hoffmann zweistellig. In der Tabelle bleiben die BG-Akteure nach ihrem fünften Sieg im siebten Saisonspiel Zweiter und haben nun zwei Punkte Rückstand auf Primus USC Heidelberg III. Nun haben die Sharks erst einmal länger Pause. Das nächste Spiel bestreiten die BG-Herren erst am 6. Februar (14 Uhr) gegen den CVJM Lörrach. Die Korbjäger der SG Mannheim II müssen in der Gruppe A am Samstag (20 Uhr) zur TG Sandhausen.

BG: Lohrke (15), Kreutzer (13), Ceneli (12), Hoffmann (11), Rothermel (9), Geister (7), Habrich (6), Dörr (4), van Miltenburg, Schwarz, Bregulla. bol