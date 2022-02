Sharks im „Endspiel“

Viernheim. Der Traum vom Aufstieg in die 2. Regionalliga lebt weiter: Die Oberliga-Basketballer der BG Viernheim/Weinheim bleiben in der Gruppe B dem aktuellen Spitzenreiter USC Heidelberg III auf den Fersen und haben sich nun das entscheidende Spiel um die Meisterschaft erkämpft. Die Mannschaft von Trainer Robin Zimmermann besiegte in der heimischen TSG-Halle das Tabellenschlusslicht Karlsruher TV souverän mit 82:62 (48:27). Es war der siebte Saisonsieg für die Sharks im neunten Spiel. Am Mittwoch, 20.30 Uhr, kommt es nun in der Heidelberger Pestalozzihalle zum Endspiel um Platz eins in der Gruppe B. Dann empfängt Primus USC III zu Hause die BG Sharks.

Gegen Karlsruhe führte Viernheim/Weinheim bereits nach dem ersten Viertel mit 29:14 (10.). Die BG baute den Vorsprung in der Folge weiter aus. Vor dem Schlussviertel lagen die Viernheimer mit 64:42 vorne. Der Sieg geriet nie in Gefahr. Daniel Lohrke war mit 21 Punkten Topscorer der Sharks.

BG: Lohrke (21), Geister (13), Ceneli (13), Dörr (11), Habrich (8), Kreutzer (8), Spencer (6), Hoffmann (1), Almenäs (1). bol

