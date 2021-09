SGL zeigt große Moral

Leutershausen. Dank einer grandiosen Aufholjagd hat Handball-Drittligist SG Leutershausen einen Punkt gerettet. Gegen die HG Saarlouis hieß es nach 60 packenden Minuten 28:28 (12:17). „In der Umkleide war es leiser, als viele jetzt vielleicht glauben”, erklärte SGL-Trainer Marc Nagel nach dem Spiel.

Nach der Pause fanden die Bergsträßer jedenfalls besser in die Partie. Vor allem in der Abwehr wirkte die SGL konzentrierter, ließ die Saarländer kaum noch zu leichten Toren kommen und glich zum 20:20 aus. In der Heinrich-Beck-Halle entwickelte sich eine Nervenschlacht. Saarlouis konnte immer wieder mit ein, zwei Toren davonziehen, Leutershausen blieb jedoch dran.

Kleines Manko: Das Nagel-Team ließ zu viele Chancen liegen. Mit freien Würfen und Siebenmetern scheiterte die SGL an HG-Torwart Patrick Schulz, der sich in ausgezeichneter Form präsentierte. Drei Minuten vor Schluss lag die SGL mit zwei Toren zurück, ehe Gianluca Pauli zunächst auf 27:28 verkürzte und 40 Sekunden vor dem Ende per Siebenmeter den Ausgleich erzielte. „Ich habe bei dem Wurf gar nicht so viel nachgedacht. Der Saarlouiser Torwart hatte vorher schon einen gehalten, deshalb hatte ich noch eine Rechnung offen. Zum Glück ist der spielentscheidende Ball reingegangen”, sagte Pauli. tb/ü

SGL-Tore: Pauli (9/3), Schreiber (5), Bauer (3), Ruß (3), Röller (3), Leibnitz (3), Bitz (1), Rolka (1).

