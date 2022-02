SGL will Revanche

Leutershausen. Seine Form aus dem jüngsten 31:26-Erfolg im Top-Spiel gegen Dansenberg möchte Handball-Drittligist SG Leutershausen am Sonntag (17 Uhr) gegen den SV 64 Zweibrücken unterstreichen. Der Tabellenzweite der Staffel F ist allerdings gewarnt. Schon in der Hinrunde fuhren die Bergsträßer nach einem Erfolg in Dansenberg selbstbewusst nach Zweibrücken – und kamen mit leeren Händen zurück.

„Wir haben uns damals auf dem Sieg etwas ausgeruht und sind auch noch schlecht ins Spiel gestartet. Das darf uns nicht wieder passieren”, erklärt Kreisläufer Yannick Stippel, der zuletzt gegen Dansenberg ein gutes Spiel machte.

SGL-Kreisläufer Yannik Stippel erwartet einen unangenehmen Gegner. © Binder

Zweibrücken ist Tabellensiebter und hat nur zwei Punkte Rückstand auf Haßloch und das „rettende” Ufer. Entsprechend darf mit Gegenwehr gerechnet werden. Stippel: „Sie sind sehr ehrgeizig und unangenehm zu spielen. Außerdem haben sie ein gutes Zusammenspiel mit dem Kreis sowie mit Tim Götz einen gefährlichen Mittelmann.” Doch auch für die SGL geht es um einiges. Nach dem Sieg gegen Dansenberg hat das Team von Marc Nagel es nun wieder in der eigenen Hand, in die Aufstiegsrunde zu kommen. „Es geht in die entscheidende Phase der Saison. Da ist natürlich eine ganz andere Spannung drinnen”, so Stippel.

Keller-Duell in Großsachsen

Zu einem echten Keller-Duell kommt es schon am Samstag (20 Uhr), wenn der TVG Großsachsen als Vorletzter das Schlusslicht mHSG Friesenheim-Hochdorf empfängt. Mit Blick auf die aktuellen Corona-Unwägbarkeiten hofft TVG-Trainer Stefan Pohl, dass ihm „möglichst viele Spieler zur Verfügung habe, denn wir wollen uns für die Hinspielniederlage revanchieren und einen Heimsieg feiern.“ Im ersten Aufeinandertreffen kassierte der TVG eine 24:33-Niederlage. Für beide Mannschaften geht es wohl in die Abstiegsrunde, dennoch geht es um wichtige Punkte, falls das Duo in die gleiche Staffel eingruppiert wird. Zähler aus der Hauptrunde werden dann mitgenommen. red/hm