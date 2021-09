SGL will Fans Heimsieg schenken

Leutershausen. Eine Woche nach dem Derbyerfolg in Großsachsen soll nun der erste Heimsieg für die Handballer der SG Leutershausen in der noch jungen Saison der 3. Liga her. Gegner am Samstag (19.30 Uhr) ist in der Heinrich-Beck-Halle die HG Saarlouis. Man kennt sich. Nicht aus den letzten Spielzeiten, aber aus der 2. Bundesliga. Damals stieg die SGL ab, Saarlouis hielt die Klasse. In diesem Jahr geht es zunächst für beide darum, nicht in die Abstiegsrunde zu gehen. Was nach oben hin möglich ist, ist schwer zu sagen.

„Aktuell sind wir noch nicht in der Situation, nach oben zu schauen. Wir haben zwar das Potenzial, aber wir brauchen auch noch ein bisschen Zeit, bis wir das regelmäßig abrufen können“, erklärt SGL-Rechtsaußen Lucas Bauer. Das Duell am Samstag wird spannend, denn die SGL wartet bereits seit dem 15. Februar 2020 auf den ersten Heimsieg. Damals gewannen die Roten Teufel von der Bergstraße gegen den HSC Bad Neustadt mit 24:21.

Platz vier stimmt zufrieden

„Wir sind es unseren Fans schuldig, dass wir auch zu Hause die ersten Punkte einfahren“, sagte Trainer Marc Nagel unmittelbar nach dem Derbysieg. Die SGL startete nicht schlecht in die Saison. Zwei Siege in der Fremde gegen die TGS Pforzheim und die Saasemer Nachbarn, eine Niederlage gegen Friesenheim-Hochdorf II in eigener Halle. Das bedeutet Platz vier in der Tabelle der Staffel F. „Wir hätten gut und gerne mit sechs Punkten starten können, da die Heimniederlage vermeidbar war. Bislang können wir aber zufrieden sein“, meint Bauer. tb/ü