SGL verpatzt auch das erste Heimspiel

Leutershausen. Ernüchterung bei der SG Leutershausen. Nach der Niederlage in Pforzheim ging auch das erste Heimspiel des Handball-Drittligisten des neuen Jahres mit 28:30 (11:16) gegen die TSG Haßloch verloren. „Der neutrale Beobachter hätte gesagt, dass die Jungs in Blau unbedingt in die Aufstiegsrunde wollen und die in Rot gegen den Abstieg spielen”, stellte Trainer Marc Nagel seinen Roten Teufeln kein gutes Zeugnis aus. Kaum Zugriff in der Abwehr, immer wieder kleinere Fehler im Angriff und ein starker Marco Bitz im Gäste-Tor sorgten bereits für den 11:16-Halbzeitstand. Beim Stand von 27:28 und 28:29 war die SGL nochmals dran, war am Ende aber durch Zeitstrafen dezimiert.

SGL-Tore: Bauer (8/5), Bitz (6), Ruß (4), Schreiber (3), Stippel (3), Ulrich (2), Röller (1), Schmitt (1). red

