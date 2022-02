SGL verliert Krimi

Kronau. Handball-Drittligist SG Leutershausen hat das Topspiel bei den Rhein-Neckar Löwen II knapp mit 31:32 (14:14) verloren. 450 Zuschauer erlebten einen Krimi. „Wir hätten dieses Spiel auch gewinnen können“, konstatierte SGL-Linksaußen Jonathan Scholz.

Leutershausen fand gut in die Partie und konnte mit dem Halbzeitstand gut leben. Nach der Pause drehte die Mannschaft von Trainer Marc Nagel auf. Angepeitscht von den mitgereisten Fans ging sie mit zwei Mann weniger in Führung und baute diese sogar aus. „Als wir in doppelter Unterzahl mit zwei Toren führen, muss das Spiel in unsere Richtung kippen“, sagte Scholz. Die Partie nahm aber eine erneute Wendung. „Das haben wir zu schnell hergegeben. Das war die einzige Phase, in der wir plötzlich Gegenstöße bekommen”, schilderte Coach Nagel die entscheidende Situation. Ein 4:0-Lauf der Rhein-Neckar Löwen II brachte die SGL entscheidend mit 24:26 in Rückstand.

Die Rhein-Neckar Löwen II revanchierten sich mit dem 32:31 für die knappe Niederlage im Hinspiel und machten die Meisterschaft in der Staffel F klar. Nagel: „Die Löwen haben sich das verdient. Für sie ist es auch schön, zu Hause den Deckel draufzumachen. Das ist unser Job nächste Woche.“ Da geht es für die SGL gegen Heilbronn-Horkheim. Mit einem Sieg ist die SGL für die Aufstiegsrunde qualifiziert.

SGL-Tore: Bitz (7), Schreiber (6), Röller (6), Leibnitz (4), Pauli (3/3), Bauer (2), Scholz (2), Rolka (1). red