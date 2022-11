SGL trotzt den Ausfällen

Leutershausen. Auswärtsfahrt am Sonntag: Die SG Leutershausen ist in der 3. Liga am Sonntag um 17 Uhr bei der SG Köndringen-Teningen gefordert. Für SGL-Trainer Marc Nagel eine Herausforderung: „Es ist immer eine interessante Aufgabe”, so Nagel, der den Gegner schätzt, „Das ist eine sehr geschlossene Mannschaft, die ehrlichen Handball spielt.” Hinzu komme, dass Köndringen-Teningen nur schwer zu berechnen sei. „Da macht jeder Spieler einen guten Job”, sagte Nagel, der sieht, dass der Tabellenvorletzte bislang Pech mit Verletzungen hatte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Über die Qualität der Gegner braucht man in Leutershausen sowieso nicht mehr viel zu sagen. Viel zu eng beieinander ist das Leistungsniveau in der Südstaffel der 3. Liga. Erst recht, wenn es einige schmerzhafte Ausfälle gibt – wie aktuell bei der SGL. So fehlen Yessine Meddeb, Tim Götz und vermutlich auch Philipp Ulrich.

Meddeb laboriert immer noch an seiner Verletzung aus dem Oftersheim-Spiel, Ulrich fehlte zuletzt wegen einer Erkältung. „Und Tim hat sich im Training einen Muskelfaserriss zugezogen”, berichtete Nagel. Die Ausfallzeit des zuletzt so starken Mittelmanns ist noch nicht bekannt. Immerhin: Kevin Bitz ist in Teningen wohl wieder an Bord. red