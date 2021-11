SGL trifft auf Ex-Coach Schmitt

Leutershausen. Zum Abschluss der Hinrunde kommt es für den Handball-Drittligisten SG Leutershausen am Samstag (19.30 Uhr, Heinrich-Beck-Halle) erneut zu einem echten Derby in der Staffel F: Die SGL empfängt die HG Oftersheim-Schwetzingen. Leutershausen ist sicherlich favorisiert, doch die Mannschaft von Ex-SGL-Coach Frank Schmitt hat gegen einige Top-Teams der Liga gezeigt, dass mit ihr zu rechnen ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schlusslicht TVG Großsachsen hofft dagegen am Samstag (19.30 Uhr) bei der TSG Haßloch auf ein Erfolgserlebnis. Die TSG ist mit 2:8 Punkten ähnlich schlecht in die Saison gestartet wie der der TVG, aber Großsachsens Coach Stefan Pohl warnt: „Nach schwachem Start kommt das TSG-Team immer besser in Schwung.“ red