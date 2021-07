SGL sammeln Geld und Erfahrungen

Rintheim. Das Benefizspiel beim Handball-Verbandsligisten TSV Rintheim hat mit einem Kantersieg des Drittligisten SG Leutershausen geendet. Die Bergsträßer setzten sich verdient und deutlich mit 40:16 durch, allerdings war das Ergebnis nicht das Wichtigste an diesem Samstag. Zum einen kamen schätzungsweise rund 120 Zuschauer in die Sporthalle, zum anderen gingen die Einnahmen des Spiels an die Flutopfer in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.

Das Publikum war auch für die Truppe von Marc Nagel wichtig. „Alles, was vor Zuschauern passiert, bringt uns einen Schritt weiter. Wir wissen alle, was es bedeutet hat, in den letzten Monaten Handball zu spielen. Jetzt wieder vor Zuschauern zu spielen, daran muss man sich erstmal wieder gewöhnen“, erklärte der Trainer der Roten Teufel nach dem Spiel.

Schwalbe zieht weiter

Unterdessen teilte der Drittligist mit, dass Matthis Schwalbe die SGL mit sofortiger Wirkung in Richtung Ahlener SG verlässt. „Dort möchte ich jetzt erstmal ankommen, mich dann persönlich weiterentwickeln und mehr Verantwortung übernehmen“, begründete der 24-Jährige seinen Schritt. Schwalbe kam vor der abgelaufenen Runde an die Bergstraße und wollte nach einer schweren Verletzung wieder Fuß fassen. Aufgrund der Corona-Situation und des damit verbundenen Rundenabbruchs gab es allerdings kaum Gelegenheit dazu. „Das war sehr unglücklich, aber ich hatte hier dennoch eine lehrreiche Zeit, in der ich viel mitnehmen konnte aufgrund der vielen erfahrenen Spieler“, geht Schwalbe nicht im Groll.

„Matze kam aus einer Verletzung heraus, es war kein regelmäßiges Training möglich, die Saison wurde unterbrochen. Es spielten viele Komponenten mit rein“, zeigte auch Sportchef Mark Wetzel Verständnis. „Wir bedanken uns bei Matthias für den Einsatz, den er hier in der schwierigen Zeit gebracht hat.“ red

