SGL möchte nachlegen

Leutershausen. Nachdem gegen die SG Pforzheim/Eutingen (26:20) am vergangenen Wochenende endlich der erste Heimsieg geglückt ist, steht für Handball-Drittligist SG Leutershausen gleich die nächste schwere Aufgabe an. Am Samstag (20 Uhr) muss die SGL beim ungeschlagenen Tabellenzweiten TuS Kaiserslautern-Dansenberg ran.

Die Pfälzer konnten bisher auf ganzer Linie überzeugen. Die meisten Spiele waren klare Siege, lediglich gegen Zweibrücken wurde es – zumindest von der Tordifferenz – enger. „Sie haben noch kein Spiel verloren und es ist ein Auswärtsspiel für uns. In der Vergangenheit waren da ziemlich viele und laute Zuschauer”, erinnert sich SGL-Rechtsaußen Max Schmitt. Dass Dansenberg zu den Favoriten in der Staffel F gehört, ist spätestens nach den ersten fünf Spieltagen deutlich geworden. „Die TuS wird mit Selbstbewusstsein antreten und die Punkte behalten wollen“, sagt Schmitt, für den die Marschroute klar ist: „ Wir dürfen da keine Schwächephasen haben. So durchzuziehen, wie wir es in der zweiten Halbzeit vergangene Woche getan haben – das wäre gut.” red