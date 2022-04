SGL mit Respekt nach Kornwestheim

Leutershausen. In der Qualifikationsrunde zum DHB-Pokal steht für den Handball-Drittligisten SG Leutershausen am Freitag eine weite Auswärtsfahrt an. Die Bergsträßer müssen zum SV Salamander Kornwestheim, Spielbeginn ist um 20.30 Uhr.

Nachdem das Hinspiel noch mit 34:25 gewonnen wurde, dürfte das Rückspiel ungleich schwerer werden. „Württemberger Vereine sind immer sehr heimstark”, erklärte Trainer Marc Nagel bereits am vergangenen Wochenende. Da musste sich die SGL in Balingen geschlagen geben (32:35) – ein kleiner Dämpfer nach zuletzt zwei Siegen.

