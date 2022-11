SGL mit dem längeren Atem

Leutershausen. Gegen den Tabellenletzten TV Willstätt hat sich Handball-Drittligist SG Leutershausen keine Blöße gegeben und kam zu einem 30:25 (15:12)-Erfolg. Dabei kam den Bergsträßern zugute, dass sie jeweils in der Schlussphase der ansonsten ausgeglichenen Halbzeiten noch einen Zahn zulegen konnten. So ging es nach der 11:9-Führung mit einem 15:12 in die Pause. Auch im zweiten Durchgang fiel die Entscheidung zum Ende hin, nachdem Willstätt mit seinem neuen Trainer Andrej Klimovets lange Anschluss gehalten hatte. „In der 45. Minute schafften wir es, uns auf sechs Tore abzusetzen”, sagte SGL-Trainer Marc Nagel. Zwar hätte die Partie auch höher zugunsten der SGL enden können, doch bei einem 30:25-Endstand war das ein kleiner Makel. SGL-Tore: Pauli (5/4), Schreiber (5), Götz (5), Haller (4), Ulrich (3), Bauer (3), Ruf (3), Scholz (1) und Schmitt (1). red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1