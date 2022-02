SGL meldet sich zurück

Leutershausen. Nach zwei Niederlagen in Folge hat Handball-Drittligist SG Leutershausen rechtzeitig die Kurve gekriegt und das Spitzenspiel der Staffel F gegen den TuS Kaiserslautern-Dansenberg mit 31:26 (14:14) für sich entschieden. „Heute herrschte eine große Anspannung. Vor diesem Spiel ist einiges schräg gelaufen, aber dafür lief im Spiel vieles für uns”, sagte ein erleichterter Trainer Marc Nagel nach der Partie.

Von Beginn an machte die SG Leutershausen einen bissigen Eindruck, stand in der Abwehr gut und traf vorne. Auch Torwart Alexander Hübe zeigte erste Paraden, von denen es an diesem Abend viele weitere geben sollte. Kurz vor der Halbzeit kam erste Hoffnung auf, man könne sich eventuell absetzen. Nach langem Hin und Her zogen die „Heisemer“ auf zwei Tore weg, allerdings schafften die Pfälzer es noch vor der Pause zum Ausgleich. So ging es mit 14:14 in die Halbzeit.

Bitz trumpft auf

Nach dem Wechsel erwischten die Bergsträßer dann ihre beste Phase, in den ersten zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff warf allein Spielmacher Kevin Bitz drei seiner insgesamt sechs Tore. „Das waren richtig gute Minuten von uns, in denen wir das Spiel gewonnen haben”, erklärte der Sportliche Leiter der SGL, Mark Wetzel. Die Gastgeber schafften es, auf 22:18 wegzuziehen. Zwar kam Dansenberg nochmal heran, aber die SGL drehte erneut auf und konnte sich auf Torwart-Routinier Alexander Hübe verlassen, der die Gäste zur Verzweiflung brachte.

Vor der Partie gab der Drittligist eine weitere Personalie bekannt. Zur neuen Spielzeit kommt von Zweitligist Eulen Ludwigshafen Yessine Meddeb. Der 21-jährige Linkshänder soll die SGL im rechten Rückraum verstärken und hofft auf mehr Spielanteile als zuletzt bei den Eulen.

SGL-Torschützen: Bitz (6), Röller (5), Pauli (5/4), Scholz (4), Schreiber (3), Bauer (3), Schmitt (2), Ulrich (2), Ruß (1). red