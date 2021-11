SGL macht es unnötig spannend

Leutershausen. Handball-Drittligist SG Leutershausen hat den Start in die Rückrunde in Staffel F mit einem 28:26 (16:12)-Heimsieg gegen die TGS Pforzheim erfolgreich gestaltet. „Wir haben 55 Minuten gut gespielt, aber die letzten fünf Minuten meiner Mannschaft haben mich enttäuscht”, sagte Nagel nach der Partie, die nach dem 28:22 wegen leichter Ballverluste nochmals unnötig eng wurde. Am Ende stand aber dennoch der durchaus verdiente Sieg der SGL, die damit weiter hinter den Junglöwen und Dansenberg auf Platz drei der Tabelle steht. Schon am Freitag (20 Uhr) geht es beim HLZ Friesenheim-Hochdorf weiter.

SG Leutershausen: Bitz (10), Ruß (6/5), Ruf (3), Bauer (3), Schreiber (2), Rolka (1), Röller (1), Scholz (1), Ulrich (1). red