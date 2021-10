SGL landet Coup in der Pfalz

Dansenberg. Handball-Drittligist SG Leutershausen hat ein auswärts Ausrufezeichen gesetzt und dem bislang ungeschlagenen Tabellenzweiten TuS Kaiserslautern-Dansenberg mit einem 26:25 (14:13) die erste Niederlage der Saison beigefügt. Matchwinner war Linksaußen Gianluca Pauli, der in der von Beginn an engen Partie acht Sekunden vor Spielende einen Siebenmeter zum Endstand verwandelte – Dansenberg konnte nicht mehr kontern.

„Ich hatte die Chance, das Spiel zu entscheiden. An mehr habe ich gar nicht gedacht”, blickte Pauli auf den wichtigsten Moment der Partie zurück. Auch Trainer Marc Nagel atmete tief durch. „Der Respekt und die Bereitschaft, in dieses Spiel gegen Dansenberg zu investieren, war bei allen da. Da musste ich nicht viel machen. Aber nach so einem Spiel fällt auch etwas ab, das ist normal”, freute sich der SGL-Coach über den Coup bei den favorisierten Pfälzern.

Torschützen der SG Leutershausen: Schreiber (6), Pauli (6/6), Ruß (5), Bitz (4), Bauer (2), Schmitt (1), Röller (1), Ulrich (1). red