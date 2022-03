SGL lässt Chance liegen

Leutershausen. Der Sack ist immer noch nicht zu: Handball-Drittligist SG Leutershausen hat die große Chance verpasst, vorzeitig in die Aufstiegsrunde einzuziehen. Die Mannschaft von Trainer Marc Nagel kassierte vor heimischem Publikum eine 32:34 (19:14)-Niederlage gegen TSB Heilbronn-Horkheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu Beginn saß fast jeder Angriff, die SGL warf ein Polster heraus und führte zur Pause mit 19:14. „Wir haben in der ersten Halbzeit fast alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“, sagte Nagel. Doch das Blatt wendete sich. Heilbronn-Horkheim kam besser aus der Kabine, brachte den siebten Feldspieler und nahm den starken Kevin Bitz in Manndeckung. Leutershausen verlor den Faden, die Horkheimer übernahmen die Führung. „Wenn du so eine erste Halbzeit spielst, darf so eine zweite Halbzeit nicht passieren. Aber jetzt ist es so, wie es ist. Nächste Woche haben wir ein Endspiel”, blickte Mark Wetzel, der Sportliche Leiter der SGL, bereits auf die Partie gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen. Das 32:34 vom Samstag gilt es bis dahin aufzuarbeiten.

SGL-Tore: Bitz (8), Pauli (5/2), Schreiber (4), Stippel (4), Ruß (4), Rolka (3), Bauer (2), Schmitt (1), Ulrich (1). red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2