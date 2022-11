SGL kämpft vergeblich

Leutershausen. Trotz einer guten kämpferischen Leistung hat Handball-Drittligist SG Leutershausen das letzte Heimspiel der Hinrunde knapp mit 32:33 (16:15) gegen den TSB Heilbronn-Horkheim verloren.

„Wir mussten heute alle 120 Prozent geben, leider hat es am Ende nicht gereicht”, sagte Linksaußen Gianluca Pauli, der mit acht Toren bester SGL-Werfer war – dabei war die Chance für mehr da: Als die SGL rund elf Minuten vor Schluss mit 28:27 führte und auch noch Ballbesitz hatte, verpassten die Spieler in Rot die Möglichkeit, auf zwei Tore davonzuziehen. Stattdessen ging Horkheim kurz vor Abpfiff wieder in Führung. Die letzten 30 Sekunden gehörten der SGL, doch der abschließende Angriff blieb erfolglos.

SGL-Tore: Pauli (8/5), Haller (6), Schreiber (5), Bitz (5), Röller (4), Ulrich (1), Scholz (1), Schmitt (1) und Ruf (1). red