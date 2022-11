SGL kämpft gegen das Mittelmaß

Leutershausen. Für die SG Leutershausen war das 37:38 gegen Kornwestheim die erste Heimniederlage in dieser Drittliga-Saison und nach dem 33:37 bei der HBW Balingen-Weilstetten II die zweite in Folge. Auffallend schwach: die SGL-Defensive, eigentlich traditionell das SGL-Prunkstück. Auch beim letzten Heimerfolg gegen den VfL Pfullingen mussten die Roten Teufel 33 Gegentore hinnehmen, warfen damals allerdings 37. Zwei Niederlagen später ist die SGL auf Platz vier gerutscht, mit vier Punkten Rückstand zu Spitzenreiter Fürstenfeldbruck und zwei Zähler hinter Oppenweiler und Horkheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Verloren ist in dieser Süd-Gruppe also noch lange nichts, doch die Teufel müssen schnell wieder zu alter Sicherheit zurückfinden. Vor allem in der Abwehr. „Über 30 Tore zu kassieren, das ist nicht unser Anspruch“, sagte Alex Hübe, Routinier im Leutershausener Tor, der seine Vorderleute zu selten zusammenarbeiten sah. Immer wieder verwickelte ein Kornwestheimer einen Teufel in einen Zweikampf. „Das waren zu viele Eins-gegen-Eins-Situationen, die wir am Anfang der Runde noch besser gelöst haben“, sah das auch Trainer Marc Nagel so. Und das alles bei einer 6:0-Variante, in der die SGL gegen bissige Gäste träge wirkte.

Favorit in Schwetzingen

Es ist also klar, wo die Bergsträßer am Samstag ab 19.30 Uhr in der Schwetzinger Nordstadthalle den Hebel ansetzen müssen. Der Tabellenvorletzte HG Oftersheim/Schwetzingen kassierte mit 268 Gegentoren sogar noch sieben weniger als Leutershausen! Um nicht im Mittelmaß zu verschwinden, muss also ein Sieg her. Und da ist es egal, dass Leutershausen gegen die HG zuletzt alt aussah und zum Ende der vergangenen Saison sogar die Teilnahme an den Aufstiegsspielen verspielte.

Mehr zum Thema Handball Ungekrönte Aufholjagd Mehr erfahren Handball, 3. Liga Ab auf die Alb Mehr erfahren

„Die SGL wird nach zuletzt zwei Niederlagen motiviert anreisen. Aber wir brauchen dringend einen Sieg, um nicht den Anschluss zu verlieren“, sagt HG-Trainer Christoph Lahme, dessen Mannschaft erst zwei Erfolge gegen Baden-Baden und Köndringen-Teningen auf der Habenseite stehen hat. AT/ü