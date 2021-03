Leutershausen. Handball-Drittligist SG Leutershausen vermeldet einen weiteren Neuzugang: Ab der kommenden Spielzeit wird Kreisläufer Lars Röller das Trikot der SGL tragfen, der 22-Jährige spielte zuletzt für die HBW Balingen-Weilstetten. „Lars ist ein Spieler, auf den wir uns freuen können. Durch seine Größe und Präsenz wird er sehr wichtig für uns”, erklärt Mark Wetzel zur Verpflichtung des 2,04 Meter großen Hünen. „Mein Körper und mein Abwehrspiel sehe ich als meine großen Stärken”, beschreibt sich Röller selbst und hofft auf Konstanz.

„Es ist wichtig für Lars, dass er jetzt mal irgendwo ankommt. In den letzten Jahren spielte und trainierte er immer in zwei Mannschaften. Er ist jung, er braucht die Bindung zu seinem Team und das Vertrauen”, sagt Wetzel. Nach vier Jahren bei den Rhein-Neckar Löwen, in denen er hauptsächlich in der Jugend und zweiten Mannschaft eingesetzt wurde, am Ende aber auch Bundesliga-Luft schnuppern durfte, ging es für Röller nach Balingen-Weilstetten. Dort wurde er ebenfalls in der zweiten Mannschaft eingesetzt, trainierte aber mit dem Bundesliga-Team.

Nächster Entwicklungsschritt

Lars Röller spielte zuletzt für HBW Balingen-Weilstetten. © Schips/HBW

„Das klingt jetzt erstmal wie ein Rückschritt, wenn er zur SGL wechselt. Aber ich denke, dass es eine Chance für ihn ist, den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen”, sagt Wetzel. Röller soll Verantwortung übernehmen, aber gleichzeitig auch Zeit bekommen, sich zu entwickeln. Mit Marc Nagel habe er einen Trainer, „von dem er klare Vorgaben bekommt”, so Wetzel weiter. Dieses Ziel hat sich auch der sympathische Zwei-Meter-Mann gesetzt: „Ich möchte mich beider SGL individuell weiterentwickeln und mit Team so gut es geht oben mitspielen.” red