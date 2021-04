SGL hofft im Derby auf den ersten Sieg

Leutershausen. Handball-Drittligist SG Leutershausen wartet in der Qualifikationsrunde für den DHB-Pokal weiter auf den ersten Sieg. Den nächsten Anlauf nehmen die „Roten Teufel“ nun am Samstag (17 Uhr) im Derby gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen. Auch die HG wartet übrigens noch auf den ersten Sieg.

„Das wird ein hochgradig interessantes Spiel mit zwei Teams und Trainern, die sich gut kennen. Jeder kennt die Philosophie des Gegners. Da wird entscheidend sein, wer die lange Pause besser verkraftet hat und die bessere Form besitzt”, sagt SGL-Torhüter Alexander Hübe vor dem Derby. „Wir müssen schauen, dass wir in Gang kommen. Klar wollen wir so erfolgreich wie möglich Handball spielen, aber wir wollen uns auch als Mannschaft nach der Pause wieder finden und noch näher zusammenrücken“, ist für den Schlussmann der Bergsträßer nicht nur das Ergebnis der Partie am Samstag ausschlaggebend. red