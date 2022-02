SGL glückt die Revanche

Leutershausen. Die Handballer der SG Leutershausen bleiben in der Staffel F der 3. Liga auf Kurs Richtung Aufstiegsrunde. In der heimischen Heinrich-Beck-Halle besiegten die Bergsträßer den SV 64 Zweibrücken mit 30:26 (15:13). Damit gelang der SGL zugleich die Revanche für die Hinspiel-Niederlage.

Leutershausen fand etwas schwer in Spiel und ließ einige Chancen aus. Kurz vor der Pause schaffte es das Team von Trainer Marc Nagel jedoch, sich abzusetzen. Yannick Stippel traf und sorgte zeitgleich für eine Zwei-Minuten-Strafe für die Gäste, so dass die SGL in Überzahl in Hälfte zwei startete. Dort fand Leutershausen zurück zur alten Treffsicherheit. „Ich glaube, dass wir einige bessere und einige schwächere Phasen hatten”, sagte SGL-Kapitän Niklas Ruß.

So führten die Gastgeber teilweise mit vier, fünf Toren, bevor Zweibrücken eine Viertelstunde vor Schluss nochmals ausgleichen konnte. Aber: Die dezimierten Pfälzer wirkten gegen Ende platt, die SGL hingegen souverän. „Es war sicher nicht unser bestes Spiel, aber wir waren ein bisschen konsequenter in der zweiten Halbzeit – und das hat den Unterschied gemacht“, sagte Ruß.

SGL-Tore: Bitz (8), Schreiber (5), Pauli (5/4), Stippel (3), Ruß (2), Schmitt (2), Scholz (2), Bauer (1), Röller (1), Ulrich (1). red