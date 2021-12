SGL gelingt die Revanche

Hochdorf. Mit eimem 31:27 (13:13)-Erfolg hat sich Handball-Drittligist SG Leutershausen bei der mHSG Friesenheim-Hochdorf II für die Hinspielniederlage revanchiert. Richtig absetzen konnten sich die Bergsträßer aber erst im zweiten Abschnitt. „Da haben wir souverän gespielt und auch eine gute Abwehr hingestellt”, erklärte Linksaußen Jonatahn Scholz, der selbst auf sechs Treffer kam. Bester Werfer bei der SGL war erneut Kevin Bitz mit neun Treffern. Niklas Ruß verwandelte alle fünf Siebenmeter. Am Mittwochabend müssen die Roten Teufel schon wieder in die Pfalz, dann ist das Team zu Gast in Haßloch.

SGL-Tore: Bitz (9), Schreiber (6), Scholz (6), Ruß (5/5), Bauer (4/1), Schmitt (1). red