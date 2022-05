SGL erhält Chance auf Platz eins

Leutershausen. Wegen Renovierungsarbeiten in der Heinrich-Beck-Halle mussten die Drittliga-Handballer der SG Leutershausen erstmals nach Großsachsen ausweichen. Richtige Heimspielstimmung wollte in der Sachsenhalle zwar nicht aufkommen, dafür lieferte die SGL beim klaren 35:25 (20:10)-Sieg gegen die HSG Rodgau/Nieder-Roden aber eine überzeugende Leistung in der Qualifikationsrunde zum DHB-Pokal ab.

„Ich bin vor allem mit der ersten Halbzeit zufrieden”, lobte SGL-Trainer seine Mannschaft, die schon zum Seitenwechsel alles klar gemacht hatte. Nieder-Roden hielt im zweiten Durchgang zwar besser mit, letztlich war der Rückstand aber zu hoch. Um die Pokalrunde wie gewünscht als Erster abzuschließen, mus die SGL im Saisonfinale am nächsten Wochenende nun gegen Balingen-Weilstetten II das 32:35 aus dem Hinspiel wettmachen.

SGL-Tore: Bauer (7), Röller (6), Schmitt (4), Schreiber (3), Stippel (3), Leibnitz (3), Pauli (3/3), Ruf (1), Beganovic (1), Rolka (1), Ruß (1), Scholz (1), Bitz (1). red

