SGL düpiert Spitzenreiter

Leutershausen. Jubel zum Jahresabschluss: Handball-Drittligist SG Leutershausen hat Tabellenführer TuS Fürstenfeldbruck mit 33:31 (17:14) geschlagen. Zu Beginn war das Spiel ausgeglichen. Eine doppelte Überzahl sorgte in der Schlussphase der ersten Halbzeit dafür, dass die Partie zu Gunsten der SGL kippte. Mit vier Treffern in Folge zogen die Gastgeber auf 16:12 davon. In der letzten Minute wäre sogar eine Fünf-Tore-Führung drin gewesen, doch eine Unstimmigkeit im Angriff sowie ein schneller Gegenstoß der Gäste hatten den 17:14-Pausenstand zur Folge.

Nach der Halbzeit kam Fürstenfeldbruck kurzzeitig noch mal auf zwei Tore heran (22:20), doch dann war es der Mann des Abends, der die SGL endgültig auf die Siegerstraße führte: Der wiedergenesene Yessine Meddeb traf viermal in Folge, wodurch die SGL auf 26:21 davonzog.

Im neuen Jahr geht es für die SG Leutershausen am 14. Januar beim neuen Tabellenführer Oppenweiler/Backnang weiter.

SG Leutershausen: Meddeb 11, Pauli 7 (3), Götz 5, Ulrich 3, Stippel 3, Schreiber 2, Bitz 1, Schmitt 1. red