SGL-Defensive steht im Derby sicher

Schwetzingen. Nach zwei Niederlagen in Folge hat Handball-Drittligist SG Leutershausen in die Erfolgsspur zurückgefunden. Die Bergsträßer gewannen am Samstagabend das Derby bei der HG Oftersheim/Schwetzingen mit 25:22 (13:11).

Die Anfangsphase in der Nordstadthalle in Schwetzingen war wild. Vor allem aufseiten der SGL hatte Yessine Meddeb mehrfach Pech, traf immer wieder die Latte. „Das war schon brutal“, erklärte auch Teamkollege Robin Haller nach der Partie. Oftersheim schaffte es jedoch nicht, sich abzusetzen. Der Tabellenletzte schloss hier und da unkonzentriert ab oder blieb an der SGL-Abwehr hängen. „Defensiv war es ein Schritt nach vorne heute“, meinte Haller.

Offensiv hingegen mussten die Fans lange auf den ersten Treffer warten. Erst nach 8:49 Minuten gelang es Tim Götz, den Bann zu brechen. Haller: „Wir haben nach rund 15 Minuten erst drei Tore erzielt. Aber trotz der ganz schlechten Anfangsphase haben wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen.“ Nach und nach spielte sich die SG Leutershausen in die Partie, wurde auch im Angriff sicherer und holte den 5:8-Rückstand noch in der ersten Hälfte auf. Mehr noch: Die Heisemer drehten das Spiel und führten zur Halbzeit bereits mit 13:11.

Am Freitag gegen Willstätt

Haller erzielte fünf Treffer und war damit zweitbester Werfer der SGL. Das war am Ende unwichtig. Die zwei Punkte, die nach einer ordentlichen zweiten Hälfte auf der Habenseite standen, sorgten für ein Aufatmen beim Team. Haller: „Wenn du zweimal verlierst, dann tut es gut zu gewinnen – egal wie.“

Mit der defensiven Steigerung, ein paar Angriffen weniger und vor allem wesentlich geringerer Toranzahl im Spiel, rutschte die SGL damit auch wieder auf den zweiten Tabellenplatz vor. Nun folgt das Freitagsspiel gegen Willstätt, die aktuell noch auf dem letzten Platz rangieren - aber Achtung: Der kommende Gegner hat gerade erst gegen Top-Team Oppenweiler gewonnen.

SGL-Tore: Pauli (7/5), Haller (5), Götz (4), Schreiber (3), Ulrich (2), Schmitt (2), Bauer (1), Ruf (1). red