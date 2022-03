SG wahrt seine Chance

Mannheim. Offenbar bekommen die Basketballer der SG Mannheim noch rechtzeitig die Kurve. Das Team von Kapitän Benjamin Kaufhold besiegte am Wochenende zuhause die favorisierten Sunkings Saarlouis mit 93:83 (41:47) und kletterte in der Tabelle der 1. Regionalliga auf den drittletzten Rang. Bei noch fünf Spielen haben die Mannheimer nun wieder eine gute Chance, den Ligaverbleib doch noch zu schaffen. Der etwas überraschende Erfolg vor rund 100 Zuschauern über die Sunkings war nach dem Erfolg am vergangenen Mittwoch gegen den 1. FC Kaiserslautern der zweite Sieg in Serie für die SG-Korbjäger.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Lange sah es nicht nach einem Mannheimer Sieg aus. Die Saarländer zeigten im ersten Viertel vor allem im Angriff eine gute Leistung. Nach zehn Minuten führten die Sunkings mit 30:21.

Ingram erwischt Sahnetag

Jeremy Ingram erwischte bei der SG wieder einen Sahnetag. Der US-Amerikaner erzielte 38 Punkte für die Mannheimer, die im zweiten Viertel besser in Tritt kamen und sich bis zur Pause bis auf sechs Punkte annäherten. Im dritten Viertel steigerten sich die SG-Akteure weiter in der Defensive. Und mit einem ganz starken Schlussabschnitt (33:17) entschieden die Mannheimer die Partie noch für sich. Neben Ingram war auch Alexander Kuhn in der Offensive überragend. Der Flügelakteur erzielte sieben Dreier und beendete die Partie mit 32 Punkten. Die Mannheimer wollen den Schwung nun in die schwere Auswärtsbegegnung am Sonntag, 17.30 Uhr, beim Spitzenreiter Gießen Pointers mitnehmen.

In der Oberliga startet die Meisterrunde. Die BG Weinheim/Viernheim trifft zum Auftakt am Sonntag, 17 Uhr, in der Weinheimer TSG-Halle auf den SSC Karlsruhe.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

SG: Ingram (38), Kuhn (32), Hempel (6), J. Hartinger (4), Klaehn (4), Vaitiekus (4), Kaufhold (5), S. Hartinger, Scheffels, Klocek, Kalocai, Almenäs. bol