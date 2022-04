SG tritt auf der Stelle

Mannheim. Die Basketballer der SG Mannheim befinden sich in der Regionalliga Südwest noch immer in größter Abstiegsnot. Die SG-Akteure um Kapitän Benjamin Kaufhold kamen in der vergangenen Woche in einem Nachholspiel zu einem 82:75 (57:26)-Heimerfolg über den SV 03 Tübingen. Am Sonntag verlor die SG dann aber bei den Schwaben mit 73: 89 (38:49) und steht weiter auf dem 13. und damit drittletzten Tabellenrang. Theoretisch können die Mannheimer bei noch vier ausstehenden Partien noch Platz zehn der Liga erreichen.

Beim Heimsieg gegen Tübingen war Alexander Kuhn mit 35 Punkten der überragende Spieler der SG. Die Mannheimer, die nach de ersten Viertel mit 24:19 (10.) vorne lagen, zogen bis zur Pause entscheidend davon. Tübingen kam noch einmal heran, doch die SG brachte den Sieg über die Zeit. Jeremy Ingram erzielte 30 Punkte für die Mannheimer.

Gegen Kronberg unter Druck

Am Sonntag startete die SG gegen die Tigers ebenfalls gut und führte zunächst mit 24:20 (10.). Doch diesmal spielte Tübingen ein starkes zweites Viertel. Den Elf-Punkte-Vorsprung zur Halbzeit verteidigten die Schwaben bis in den Schlussabschnitt. Die SG konnte nicht mehr zulegen. Ingram war mit 35 Punkten bester SG-Werfer.

Am Samstag empfangen die Mannheimer um 17.30 Uhr in der Bertha-Benz-Halle in der Neckarstadt den Tabellenfünften MTV Kronberg. Um die Hoffnung auf den Klassenerhalt aufrechtzuerhalten ist ein Sieg der SG beinahe ein Muss.

SG: Ingram (35), Kaufhold (8), S. Hartinger (2), Kuhn (9), Hempel (4), J. Hartinger (4), Klaehn (3), Vaitiekus (2), Almenäs. bol