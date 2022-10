SG startet durch

Mannheim. Nach durchwachsenem Saisonstart mit nur sechs Punkten nach sechs Spielen ist die SG Mannheim in der Fußball-Kreisklasse A II zuletzt durchgestartet. Das kroatische Team, das in der vergangenen Saison lange an der Tabellenspitze mitgemischt hatte, verbuchte zuletzt drei Siege in Serie. Zuletzt sorgte ein klarer 4:0-Sieg gegen den Kreisliga-Absteiger SG Hemsbach für gute Laune im Lager der SG Mannheim. „Ich denke, dass man einen Aufwärtstrend erkennt. Aktuell läuft es sehr gut, wir sind zufrieden und sehen uns im Soll“, sagt Sinisa Tadic aus der Sportlichen Leitung.

In der Sommerpause musste der Tabellenvierte des Vorjahres die Abgänge von fünf Leistungsträgern verkraften. „Das war nicht einfach, aber ich denke, wir haben das inzwischen gut aufgefangen“, sagt Tadic. Mitunter sieht er das auch als Verdienst von Neu-Trainer Davor Visic an, der bei der SG Mannheim auch einen neuen Wind entfacht hat.

Blick geht nach oben

„Wir sind von ihm sehr positiv angetan. Er trainiert mit dem Team dreimal pro Woche, was in der A-Klasse eher unüblich ist“, führt Tadic auf. „Die Mannschaft zieht mit, die Trainingsbeteiligung liegt immer zwischen 12 und 16 Spielern.“

Im Klassement ist das Team vom Sellweiden schon auf Rang acht angekommen und der Blick richtet sich daher auch immer mehr in Richtung Tabellenspitze. Vom Aufstieg will man zwar nicht reden, „jedoch wäre es wünschenswert, wenn bis zur Winterpause der Abstand bis zu den ersten beiden Plätzen nicht abreißt“, so Tadic, der nachschiebt: „Dann könnten wir eventuell noch einmal zwei Spieler nachverpflichten und schauen was möglich ist.“