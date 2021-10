SG schießt sich warm

Viernheim. In der Fußball-Kreisklasse A 2 hat die SG Mannheim vor dem Spitzenspiel gegen den Tabellenführer SV Schriesheim noch einmal ein Ausrufezeichen gesetzt. Mit 5:0 (4:0) gewann die SG bei der SG Viernheim und festigte somit den zweiten Tabellenplatz. „Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden. Wir waren ab der ersten Minute griffig und sind verdient früh in Führung gegangen“, resümierte Sinisa Tadic, der Sportliche Leiter der SG. Bereits in der 13. Minute sorgte Josip Zaler für das 1:0, ehe Nikola Dominkovic das 2:0 (38.) die SG auf die Siegerstraße brachte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aber der Mann der ersten Halbzeit war Zaler. Mit seinen zwei weiteren Treffern (42./45+5) kurz vor dem Pausenpfiff erzielte er einen lupenreinen Hattrick und entschied das Spiel bereits in der ersten Hälfte. Viernheim konnte der Offensivpower der Gäste nichts entgegensetzen und musste dann noch einen Rückschlag hinnehmen. Torwart Dennis Steiner verletzte sich am Knie, spielte zunächst weiter und wurde letztlich durch Feldspieler Steven Schreck ersetzt.

„Nachdem wir 1:0 geführt haben, prallte ihr Torwart mit einem Spieler zusammen und spielte dennoch weiter. Die zwei Tore, die wir danach geschossen haben, hätte Viernheims Schlussmann ohne Verletzung verhindern können“, sagte Tadic. Nach Wiederanpfiff und einer komfortablen 4:0-Führung nahm die SG das Tempo raus und kam nur noch gelegentlich zu Torchancen. So setzte Marin Vrdoljak (64.) mit dem einzigen Treffer in der zweiten Halbzeit zum 5:0 den Schlusspunkt.

„Wir haben von Beginn an einen hohen Siegeswillen an den Tag gelegt. Das Pressing ist uns sehr gut gelungen. Nach der Halbzeit war die Spannung bei uns dann raus, aber der Gesamtauftritt hat mir sehr gefallen“, sagte Tadic. Auf die Frage, warum die SG aktuell auf dem zweiten Platz steht, hatte Tadic eine klare Antwort. „Wir haben einen gut eingespielten Kader. Das liegt daran, dass wir immer 18 bis 20 Spieler im Training haben und uns dadurch auch läuferisch und körperlich weiterentwickeln konnten“, so Tadic.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Viernheims Trainer Ralf Dalmus konnte vor der Leistung des Gegners nur seinen Hut ziehen: „Mannheim war natürlich ein ganz anderer Maßstab. Sie sind eine sehr starke Mannschaft. Es hat Spaß gemacht, ihnen zuzuschauen, deshalb geht auch für mich der Sieg völlig in Ordnung.“ Mit dem klaren Auswärtssieg konnte die SG viel Selbstvertrauen tanken, denn das brauchen sie für das kommende Wochenende definitiv. Dann kommt Tabellenführer SV Schriesheim an den Pfeifferswörth. Lediglich ein Tor Differenz trennt die punktgleichen Teams an der Tabellenspitze. „Das wird ein richtig gutes Spiel. Mit dem SV kommt ein großer Brocken auf uns zu“, so Tadic.