SG schafft die Sensation

Mannheim. Die abstiegsbedrohten Basketballer der SG Mannheim haben sich mit einem Paukenschlag zurückgemeldet. Das Team um Topscorer Jeremy Ingram beendete seine Negativserie und fuhr den wichtigen fünften Saisonsieg ein – und das ausgerechnet beim Spitzenreiter. Die Mannheimer gewannen überraschend mit 77:70 (38:37) gegen den Tabellenersten MTV Stuttgart.

Die SG ist in der Tabelle der Regionalliga Südwest zwar noch Vorletzter, doch die Mannheimer haben noch zwei Nachholspiele und somit weiter die Chance, auf einen Nichtabstiegsrang zu springen.

Gegen die favorisierten Stuttgarter konnte das SG-Team wieder auf alle wichtigen Leistungsträger bauen. Dementsprechend lieferten die Mannheimer dem Ligaprimus einen großen Kampf. Im ersten Viertel (17:12) war der MTV noch die bessere Mannschaft. Doch bei Mannheim drehte dann Ingram auf. Der Top-Scorer erzielte starke 33 Punkte und zur Pause lagen die Mannheimer plötzlich mit einem Zähler vorne.

Im dritten Viertel spielten beide Teams stark in der Abwehr. Stuttgart ging mit einer knappen 54:53 (30.)-Führung in den Schlussabschnitt. Dort landeten die Mannheimer die wichtigen Würfe. Mit 77:70 belohnte sich die SG endlich mal wieder für eine klasse Leistung. Ingram holte zudem 14 Rebounds. Alexander Kuhn steuerte vier Dreier und 16 Punkte sowie drei Assists, der Litauer Arvydas Vaitiekus 14 Punkte und vier Rebounds zum Auswärtssieg der SG bei, die nun wieder hoffen darf. Am Sonntag empfangen die Mannheimer zu Hause in der GBG Halle um 15.15 Uhr den TV Langen.

SG: Ingram (33), Kuhn (16), Vaitiekus (14), J. Hartinger (6), Kalocai (4), S. Hartinger (2), Klaehn (2), Kaufhold, Hempel, Almenäs. bol