SG rutscht weiter ab

Saarlouis. Die Basketballer der SG Mannheim haben in der Regionalliga Südwest die sechste Niederlage in Folge einstecken müssen. Die Mannschaft von Coach Chris Cummings unterlag bei den Sunkings Saarlouis mit 79:93 (44:49). Durch die erneute Schlappe rutschten die Mannheimer, die mit drei Siegen in Serie in die Spielzeit gestartet waren, auf den viertletzten Rang ab. Das SG-Team von Cummings steckt nun voll im Abstiegskampf.

Die Mannheimer, die wieder auf einige Leistungsträger wie zum Beispiel Flügelspieler Slawomir Klocek verzichten mussten, hielten zwar lange mit, doch am Ende setzte sich der Favorit noch deutlich durch. Nach dem ersten Viertel führten die vor der Partie favorisierten Saarlouis Sunkings, die in der Tabelle auf dem dritten Rang stehen, mit 27:24. Bei Halbzeit lag die SG immerhin noch in Reichweite. Und das dritte Viertel entschieden die Mannheimer sogar mit 19:17 für sich. Aktivposten bei der SG waren einmal mehr Jeremy Ingram, der 32 Punkte erzielte, und Alexander Kuhn (25).

Zu viele Fehlwürfe im Endspurt

Doch im Schlussabschnitt verwarfen die Mannheimer in der Offensive einfach zu viele Bälle, Saarlouis kam zu einfachen Punkten. Antonio Lang Junior war bei den Saarländern mit 35 Zählern der auffälligste Akteur. Letztlich gewannen die Sunkings mit 14 Punkten Vorsprung.

Die SG empfängt am Sonntag, 15.15 Uhr, in der GBG Halle die Gießen Pointers, die Fünfter sind. In der Gruppe B der Oberliga Baden stehen die Korbjäger der BG Viernheim/Weinheim am Sonntag, 17 Uhr, beim USC Heidelberg III vor dem Gipfeltreffen. Die Sharks sind Zweiter, die Dritte Mannschaft des USC führt die Tabelle an.

SG-Punkte: Ingram (32), Kuhn (25), Kalocai (8), Hartinger (7), Kaufhold (3), Scheffels (2), Bluhm (2). bol