SG-Offensive schwächelt

Mannheim. Die Oberliga-Basketballer der SG Mannheim II haben mit dem 50:74 (20:33) im Heimspiel gegen die TG Sandhausen ihre dritte Niederlage im vierten Spiel kassiert. Damit ist das Team um Center Arvydas Vaitiekus, der 15 Punkte für die SG II erzielte, nur Tabellenvierter.

Sandhausen führte nach dem ersten Viertel mit 12:5 und baute den Vorsprung zur Pause auf 13 Punkte aus. Die Mannheimer schwächelten in der Offensive. Sandhausen zog auf 52:34 (30.) davon. Florian Erdinger sammelte 16 Punkte für die Mannheimer, die am 4. Dezember, 20 Uhr, beim TSV Wieblingen antreten. In der Oberliga-Gruppe B empfängt die BG Viernheim/Weinheim am Samstag, 20 Uhr, in der Weinheimer TSG-Halle den CVJM Lörrach. bol