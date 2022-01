SG-Not wird größer

Mannheim. Für die Basketballer der SG Mannheim wird es langsam kritisch. Die Mannschaft um Kapitän Benjamin Kaufhold verlor auch das Kellerduell zu Hause gegen den VfL Bensheim mit 78:82 (34:45). Für die Mannheimer war es die zehnte Niederlage in Folge in der Regionalliga. Damit sind die SG-Korbjäger nur noch Tabellenvorletzter und in großer Abstiegsgefahr.

Ausgerechnet gegen seinen ehemaligen Verein machte der Mannheimer Topscorer Jeremy Ingram eines seiner schwächeren Spiele. Von den 13 Feldwürfen aus der Halbdistanz traf der Amerikaner nur sechs. Noch schlechter war seine Quote bei den Dreiern. Nur ein einziger Korb gelang Ingram aus der Distanz. Letztlich brachte es der Guard auf 15 Punkte. Dafür überzeugte Alexander Kuhn mit 29 Zählern. Auch Kaufhold zeigte mit 22 Punkten in der Offensive ein gutes Spiel.

Negativserie soll in Limburg enden

Allerdings reichte das nicht für die Mannheimer, die nach dem ersten Viertel mit 15:23 (10.) zurücklagen. Bensheim zog bis zur Pause sogar auf elf Punkte Vorsprung davon. Im dritten Viertel hatte die SG ihre beste Phase. Kuhn & Co. kamen auf 58:60 heran. Im Schlussviertel trafen die Bensheimer aber wichtige Körbe. Die SG rannte bis zum Schluss einem Rückstand hinterher, ging nie in Führung und verlor knapp.

Am Samstag, 20 Uhr, nehmen die Mannheimer bei den Bona Baskets Limburg den nächsten Anlauf, die Niederlagenserie zu beenden.

SG: Kuhn (29), Kaufhold (22), Ingram (15), Hempel (59, Klaehn (5), Vaitiekus (2), S. Hartinger, Scheffels, Almenäs. bol