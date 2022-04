SG mit guten Karten im Abstiegskampf

Mannheim. Die Basketballer der SG Mannheim könnten am letzten Spieltag in der Regionalliga Südwest den Kopf aus der Schlinge gezogen haben. Der Mannschaft um Kapitän Benjamin Kaufhold gelang ein 92:89 (41:34)-Zittersieg in Fellbach. Damit hat die SG den viertletzten Tabellenplatz sicher. Ob es für den Ligaverbleib reicht, zeigt sich am Samstag. „Wenn Langen gegen Limburg gewinnt, ziehen wir in der Tabelle wegen des besseren direkten Vergleichs an Limburg vorbei auf Rang elf, dann wären sicher durch. Wenn nicht, muss man abwarten, wie viele Mannschaften aus der Pro B absteigen“, erklärt Kaufhold.

Jeremy Ingram und Alexander Kuhn waren beim knappen Erfolg in Fellbach die besten Mannheimer Punktesammler. In einer bis zum Schluss spannenden Partie behielt die SG die Nerven und drückt jetzt dem TV Langen die Daumen.

SG Mannheim: Ingram (33), Kuhn (26), Kaufhold (9), J. Hartinger (7), Scheffels (7), Klaehn (4),S. Hartinger (4), Vaitielkus (2), Kalocai, Almenäs, Hempel. bol

