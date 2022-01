SG meldet sich zurück

Limburg. Der Knoten ist geplatzt. Die Basketballer der SG Mannheim haben ihren Negativtrend in der Regionalliga Südwest gestoppt. Das Team um Topscorer Jeremy Ingram gewann bei den Bona Baskets Limburg mit 87:77 (42:38). Für die Mannheimer war es nach zuvor zehn Niederlagen in Folge wieder ein Erfolgserlebnis. In der Tabelle bleibt die SG auf Rang 13. Allerdings hat auch der 14. und Ligavorletzte VfL Bensheim erneut gewonnen. Beide Teams stehen bei vier Saisonsiegen. „Für uns war das Erfolgserlebnis sehr wichtig“ betonte Ingram, der mit 31 Punkten bester Mannheimer Scorer war.

Limburg führte nach dem ersten Viertel mit 21:18. Doch die SG, bei der Kapitän Benjamin Kaufhold fehlte, blieb dran. Ingram war nicht nur als Scorer, sondern auch als Vorlagengeber (8) wichtig. Auch Center Arvydas Vaitiekus, der in der Vorrunde meist in der vereinseigenen Oberligamannschaft spielte, zeigte mit zwölf Punkten und sieben Rebounds ein starkes Spiel. Alexander Kuhn (20 Punkte) und Pascal Klaehn (18) entlasteten Ingram im Angriff.

In der Defensive spielten die SG-Akteure aggressiver als zuletzt. Im dritten Viertel zogen die Mannheimer auf 63:50 (30.) davon. Limburg startete noch einmal eine Aufholjagd, doch die SG gewann souverän und empfängt am Samstag (20 Uhr) den Ligaelften BBU Ulm in der Bertha-Benz-Halle. Das ist ein Spiel gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Ligaverbleib.

SG: Ingram (31), Kuhn (20), Klaehn (18), Vaitiekus (12), S. Hartinger (4), Hempel (2), Almenäs, Scheffels, Kalocai, Bluhm. bol