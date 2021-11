SG Mannheim setzt ihren Negativtrend fort

Mannheim. Zum ersten Mal in dieser Saison sind die Basketballer der SG Mannheim so richtig unter die Räder gekommen. Mit 75:113 (42:57) verlor das Team von Chefcoach Chris Cummings bei der BSG Ludwigsburg. Allerdings musste die SG auf zwei Leistungsträger verzichten. Alexander Kuhn und Kapitän Benjamin Kaufhold konnten nicht spielen. Dazu fehlten Jan Hartinger und Slawomir Klocek. Offensiv lag die Last diesmal allein bei Topscorer Jeremy Ingram. Der erzielte zwar fantastische 48 Punkte. Doch das reichte letztlich gegen die starke Ludwigsburger Mannschaft nicht.

Im ersten Viertel hielten die Mannheimer noch gut mit und lagen nur knapp mit 23:25 (10.) in Rückstand. Im zweiten Abschnitt hatte die SG defensiv Probleme. Vorne kam Wurfpech dazu. Ludwigsburg zog auf 57:42 weg. Auch nach dem Seitenwechsel schafften es die Mannheimer nicht, noch einmal heranzukommen. Im dritten Viertel erzielte die SG nur zwölf Punkte. Der Rückstand wuchs. Letztlich feierte Ludwigsburg einen Kantersieg. Lukas Herzog war mit 27 Punkten bester Werfer der Schwaben.

113 Punkte erzielte Ludwigsburg gegen die SG Mannheim. © dpa

Für die SG Mannheim war es die dritte Niederlage in Folge. In der Tabelle rutschte die SG, bei der außer Ingram kein anderer Spieler im zweistelligen Bereich punktete, auf den siebten Rang ab. Am Sonntag, 15.15 Uhr, treffen die Mannheimer, die mit 3:3 Siegen nun eine ausgeglichene Bilanz haben, auf den MTV Stuttgart. Die ersten drei Saisonbegegnungen hatte die SG gewonnen, nun will das Team von Coach Chris Cummings die Niederlagenserie brechen. „Wir müssen weiter hart arbeiten“, sagte der Mannheimer Trainer.

SG: Ingram (48), Almenäs (9), Meier (7), Bluhm (4), Boutchang (2), Scheffel (2), Steven Hartinger (2), Hempel (1).

Oberliga

In der Oberliga spielt die BG Viernheim/Weinheim am Samstag, 17.30 Uhr, beim USC Freiburg II. Die Südhessen wollen die Tabellenführung verteidigen. Die SG Mannheim II ist erst wieder am 13. November beim SSC Karlsruhe im Einsatz.

Jugend-Bundesliga

In der Jugend-Basketball-Bundesliga (JBBL) hatten die Rhein-Neckar Metropolitans einen Doppelspieltag. Beim USC Heidelberg gewannen die Mannheimer mit 86:75. Koray Kocak war mit 34 Punkten Topscorer der Metropolitans, die einen Tag später ihr Heimspiel gegen die s.Oliver Würzburg Akadamie mit 73:75 verloren. Wieder war Kocak mit 27 Punkten bester Werfer der Mannheimer, die in der Tabelle der auf dem fünften Rang liegen. bol