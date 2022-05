SG Mannheim im Ungewissen

Mannheim. Die SG Mannheim muss weiter um den Verbleib in der Regionalliga Südwest bangen – und die Basketballer aus der Neckarstadt haben es nicht mehr in der eigenen Hand: Nach dem Limburger Sieg beim TV Langen (62:56) steht fest, dass Mannheim die Saison auf dem zwölften Tabellenrang abschließt. Steigen zwei Mannschaften aus der Pro B ab und ein Team aus der Regionalliga auf, muss die SG trotz starker Rückrunde in die 2. Regionalliga.

„Ende des Monats wissen wir mehr, dann stehen die Anmeldedaten fest“, sagt Marius Balzarek, der Sportliche Leiter der SG. Es ist möglich, dass ein Pro-B-Absteiger nicht für die Regionalliga meldet. bol

