SG Mannheim freut sich auf Regionalliga

Mannheim. Es hat lange gedauert, doch nun steht fest: Die Basketballer der SG Mannheim werden auch in der kommenden Saison in der 1. Regionalliga Südwest antreten. „Nun haben wir endlich die Möglichkeit, den Kader für die neue Spielzeit zusammenzustellen. Vorher herrschte ja keine Planungssicherheit“, sagte Marius Balzarek, der Teammanager der SG-Herren.

Die Mannheimer Korbjäger hatten die vergangene Saison auf dem zwölften Tabellenplatz abgeschlossen. „Da die Spielordnung vorgab, dass bis zu vier Teams als mögliche Absteiger gelten und somit auch der 12. Tabellenplatz noch abstiegsgefährdet war, mussten wir lange zittern“, erklärte Balzarek.

Bevor die Zukunft der Mannheimer feststand, musste der Verband erst noch verschiedene Dinge klären. Balzarek sagte: „Es mussten Antworten auf viele Fragen gefunden werden, wie: Möchte der Meister der 2. Regionalliga aufsteigen? Wie viele Absteiger kommen aus der ProB Süd? Will der Meister der 1. Regionalliga Südwest aufsteigen? Falls nicht, möchte das der Zweitplatzierte?“ Da die Barmer Basketball Bundesliga sowohl in der Pro A als auch in der Pro B eine Aufstockung der Liga vorgesehen habe, bedeutet dies, dass auch sportlich abgestiegene Teams die Möglichkeit bekommen, in der jeweiligen Liga für die kommende Saison zu verbleiben.“ All diese „Verkettungen verschiedenster Möglichkeiten“ hätten dazu geführt, dass „unsere Herren als Zwölfplatzierter nicht absteigen“.

Damen in der Oberliga Baden

Ebenfalls erfreulich für die SG: Die Damenmannschaft hat in der abgelaufenen Saison ungeschlagen die Meisterschaft in der Landesliga geholt und wird in der kommenden Saison in der Oberliga Baden antreten. Die zweite Herrenmannschaft sicherte mit einem Sieg im abschließenden Saisonspiel gegen den CVJM Lörrach (89:57) den Klassenerhalt und spielt in der kommenden Saison ebenfalls in der Oberliga.