SG liegt zur Halbzeit über dem Soll

Mannheim. Die Basketballer der SG Mannheim haben die erste Saisonhälfte der 1. Regionalliga Südwest mit einem Sieg abgeschlossen. Vor 200 Zuschauern bezwang das Team von Coach Peter Eberhardt in der heimischen GBG Halle die TSG Reutlingen Ravens souverän mit 102:88 (51:46). In der Tabelle belegen die Mannheimer damit den vierten Rang und starten mit vier Punkten Rückstand auf das Spitzenduo Sunkings Saarlouis und TV Langen in die Rückrunde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ich bin mit der Vorrunde sehr zufrieden“, sagte SG-Trainer Eberhardt und betonte: „Mit der Bilanz von neun Siegen und vier Niederlagen haben wir unsere Erwartungen übertroffen.“ Der Mannheimer Coach machte aber auch klar: „Wir haben noch eine lange Spielzeit vor uns. Wir wollen die aktuelle Platzierung nicht überbewerten, zu den Spitzenteams wie Saarlouis und Langen sowie zum Dritten SV Fellbach fehlt uns doch noch etwas.“

Entscheidung im dritten Viertel

In der Partie gegen die Reutlingen Ravens erwischten die Mannheimer einen guten Start. Im ersten Viertel lagen die SG-Korbjäger, bei denen Flügelspieler Alexander Kuhn fehlte, meist in Front und führten nach den ersten zehn Minuten mit 29:28. Auch bis zur Pause hielt die TSG, die in Noel Tomas Duarte, der 24 Punkte erzielte, ihren Topscorer hatte, noch mit. Doch im dritten Viertel zogen die Mannheimer dann auf 81:70 (30.) weg. „Da haben wir uns die entscheidende Führung erspielt“, sagte Coach Eberhardt. Angeführt von einem wieder gut aufgelegten Albert Kuppe bauten die Mannheimer den Vorsprung in den abschließenden zehn Minuten sogar noch aus.

Mehr zum Thema Basketball-Regionalliga Defensive findet kein Mittel gegen Fellbachs Dreier Mehr erfahren Basketball Herren festigen Tabellenplatz drei Mehr erfahren Tischtennis DJK sieht noch Chancen Mehr erfahren

„Wir wollen nun noch einmal vor Weihnachten ein gutes Heimspiel machen und zugleich erfolgreich in die zweite Saisonhälfte starten“, sagte Eberhardt. Die SG-Akteure empfangen im letzten Spiel für 2022 und im ersten Rückrundenspiel am Sonntag (15.15 Uhr) den Drittletzten VfL Bensheim in der GBG Halle.

SG: Kuppe (30), McGee (26), Kalocai (8), Klocek (7), Curth (12), Bestert (6), Medo (6), Faller (5), Blum (2), Kaufhold, Böttcher. bol