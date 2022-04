SG Leutershausen vor Topspiel

Leutershausen. Nach Siegen gegen Kornwestheim und Rodgau Nieder-Roden steht für die SG Leutershausen das Spitzenspiel der Pokalrunde in der Gruppe D an. Der Handball-Drittligist trifft auf die ungeschlagene HBW Balingen-Weilstetten. „Vor allem zu Hause ist das eine der stärksten Mannschaften im Süden“, sagt SGL-Trainer Marc Nagel.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das zeigen auch die Resultate der vergangenen Partien. So gewann Balingen-Weilstetten das letzte Spiel der regulären Saison in eigener Halle gegen Klassenprimus Konstanz deutlich mit 33:27. Kevin Bitz wird Leutershausen weiter fehlen. „Stand heute sind aber alle anderen an Bord“, freut sich Coach Nagel über eine gute Nachricht. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2