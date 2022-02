SG Leutershausen unter Druck

Leutershausen. Es ist das Topspiel. Der Sieger hat gute Chancen, sich aus eigener Kraft für die Aufstiegsrunde zu qualifizieren. Der Verlierer muss auf Schützenhilfe hoffen, ohne sich einen weiteren Ausrutscher leisten zu können. Für Handball-Drittligist SG Leutershausen ist diese Ausgangsposition vor dem Duell mit Dansenberg am Samstag (19.30 Uhr) in der Heinrich-Beck-Halle besonders ärgerlich, denn das Team von Trainer Marc Nagel hatte sich zum Jahreswechsel in eine aussichtsreiche Position gespielt. „Wenn wir noch oben dranbleiben wollen, sollten wir das Spiel positiv gestalten”, sagt Rechtsaußen Max Schmitt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Leutershausen richtet den Fokus zwar auf das Spitzenspiel, der Club arbeitet aber auch schon am Kader für die neue Saison. Vom Ligakonkurrenten SV 64 Zweibrücken wird der 24-jährige Mittelmann Tim Götz an die Bergstraße wechseln. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2