SG Leutershausen geht die Puste aus

Balingen. Handball-Drittligist SG Leutershausen hat die Partie in der Pokal-Qualifikation bei der HBW Balingen-Weilstetten II mit 32:35 (16:16) verloren. In einer spannenden Partie machten die „Gallier“ in den Schlussminuten alles klar. Die SGL rutschte auf Platz zwei ab.

Die Zuschauer sahen eine ausgeglichene Begegnung. Nach einem 16:16 zur Pause fand die SGL gut in die zweite Hälfte, verteidigte bis zum 31:29 einen knappen Vorsprung. Durch zwei Tore von Tim Hildenbrand glichen die Balinger aus und legten gleich noch zwei Treffer nach. Auch die Auszeit der Hausherren half nichts mehr. Ein Tor in den letzten acht Minuten war zu wenig. „Wir hatten beim 31:29 die Chance, das Spiel für uns zu entscheiden. Balingen hat verdient gewonnen”, resümierte SGL-Trainer Marc Nagel.

SGL-Tore: Schreiber (6), Pauli (6/3) Leibnitz (5), Röller (4), Bauer (3), Rolka (2), Ruß (2), Ulrich (2), Schmitt (1), Scholz (1). red