SG hat alles in eigener Hand

Mannheim. Die Basketballer der SG Mannheim können wieder vom Verbleib in der Regionalliga Südwest träumen. Nach dem überraschend deutlichen 105:70 (47:30)-Erfolg über den MTV Kronberg schob sich das Team um Topscorer Jeremy Ingram auf den zwölften Tabellenrang.

Im letzten Heimspiel gelang den Mannheimern vielleicht die beste Saisonleistung zum richtigen Zeitpunkt. Vor allem Ingram war nie zu stoppen. Der US-Amerikaner verwandelte 14 von 21 Würfen aus dem Feld und traf drei Dreier. Ingram kam auf 42 Punkte, zudem holte der Shooting Guard zehn Rebounds.

Die Mannheimer übernahmen schnell das Kommando und lagen nach dem ersten Viertel mit 24:17 in Front. Mit 20 Punkten und 14 Rebounds war Alexander Kuhn in der Offensive ebenfalls sehr wichtig. Jan Hartinger verbuchte zehn Punkte und neun Rebounds. Die SG ließ den Gegner diesmal nicht zurück ins Spiel kommen. Mi 31 Punkten im dritten Viertel sorgten die Mannheimer für eine schnelle Entscheidung.

Vor dem Schlussdurchgang führte die SG so klar mit 78:56. In den letzten Minuten spielten die Mannheimer ordentlich herunter. Kapitän Benjamin Kaufhold steuerte zwölf Punkte zum Sieg bei. Am Samstag, 20 Uhr, könnten die Mannheimer mit einem Erfolg beim SV Fellbach den Ligaverbleib klarmachen,

SG: Ingram (42), Kuhn (20), Kaufhold (12), J. Hartinger (10), S. Hartinger (7), Hempel (7), Klaehn (5), Scheffels (2). bol