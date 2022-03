SG erleidet Rückschlag

Mannheim. Die Basketballer der SG Mannheim zeigen in der Regionalliga Südwest weiter aufsteigende Tendenz, doch diesmal reichte es nicht für einen Sieg. Gegen den direkten Konkurrenten TV Langen verlor die SG in eigener Halle knapp mit 81:85 nach Verlängerung. Die Mannheimer bleiben damit Vorletzter. Da der Drittletzte VfL Bensheim zu Hause Kaiserslautern mit 94:78 bezwang, ist der Rückstand nach oben für die SG wieder angewachsen. Allerdings geht es im Abstiegskampf ganz eng zu, und die Mannheimer haben noch zwei Nachholspiele.

Gegen Langen hatte die SG zunächst Probleme: Die Giraffen aus Hessen führten nach den ersten zehn Minuten mit 25:21. Dann wurde das Mannheimer Angriffsspiel deutlich besser. Jeremy Ingram und Alexander Kuhn trafen, zur Pause führte die SG mit 40:37. Doch es blieb eng. Die Mannheimer gingen mit einer knappen 64:63-Führung in den Schlussabschnitt, in dem Langen 55 Sekunden vor Schluss mit 73:68 führte. Die SG kam aber zurück. Benjamin Kaufhold traf drei Freiwürfe nach Foul und einen Dreier zum 74:73. Langen glich nochmals aus, in der Verlängerung traf Kaufhold dann einen Dreier zum 79:76. Die Gäste ließen sich aber nicht irritieren und setzten sich durch.

SG: Kuhn (26), Ingram (25), Kaufhold (9), J. Hartinger (7), Klaehn (6), Hempel (2), Vaitiekus (2), Kalocai (2), Klocek (2). bol

